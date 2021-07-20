В Германии продают гору на eBay

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На eBay выставили на продажу гору Циркельштайн. Она считается самой маленькой в Саксонской Швейцарии, Германия. Сделку предлагают оформить за $235 тысяч, пишет МИР 24.

Нынешние владельцы Циркельштайна состарились, ввиду этого они больше не могут следить за состояние горы. Они отмечают: будущие хозяева должны придерживаться некоторых принципов, в их числе – запрет на вырубку леса, на ликвидацию парка и на возведение ограждения. Зато новый владелец окажется в привилегированном положении и только он сможет ездить по горе на машине.

«Несмотря на небольшой размер, характерная форма делает его одним из самых ярких скальных образований в Эльбских Песчаниковых горах», – отмечается в описании товара.

Также сказано, что выставленная цена – крайне привлекательная, поскольку еще 15 лет назад Циркельштайн оценивался в $1,2 миллиона. Это в шесть раз дороже нынешнего предложения.