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Ответ Л. Линкявичюса консерваторам: избегая диалога с Минском, вы представляете Россию

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Ответ Л. Линкявичюса консерваторам: избегая диалога с Минском, вы представляете Россию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что, предлагая избегать диалога с Беларусью, оппозиционные консерваторы представляют Россию.

Так он отреагировал на озвученную консерваторами обеспокоенность, что Литва может изменить позицию и больше не блокировать договор Евросоюза (ЕС) с Беларусью о сотрудничестве.

«Вместо того, чтобы каждую неделю спрашивать об изменении позиции, они могли озаботиться тем, что нет нормального диалога с Беларусью. Какие могут быть изменения в действиях этой страны, если мы вообще не разговариваем?»  – сказал BNS в четверг по телефону из Нью-Йорка Л. Линкявичюс.

«Еще больше удивляет то, что они не хотят диалога между ЕС и Белоруссией. Как раз это на самом деле соответствует интересам одной страны (России), но я не знаю, осознанно или неосознанно они защищают интересы этой страны», – сказал он.

До этой поры Вильнюс блокировал соглашение об основах отношений ЕС и Минска.

Консерваторы говорят, что у них вызывает обеспокоенность возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью, а также состоявшаяся в среду в Нью-Йорке встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Они утверждаю, что возможность Литвы блокировать это соглашение является мерой по обеспечению национальной безопасности Литвы.

Партия консерваторов заявила, что Л. Линкявичюс не принимает активные меры для достижения единой позиции Балтийских стран и всего ЕС относительно того, чтобы не пускать на рынок Сообщества электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Глава литовской дипломатии отклонил эту критику: «Наша точка зрения на станцию не меняется».

«Однако мы видим диалог в более широком аспекте с этой страной. Важно, чтобы она сохранила свой суверенитет, так как она сейчас сталкивается с серьезными испытаниями, для нас также важны права человека, деятельность политических партий в Беларуси», – сказал Л. Линкявичюс.

«Отсутствие общения с этой страной не изолирует Беларусь, а изолирует наши возможности повлиять на нее», – добавил он.

По словам министра, страны-члены ЕС и Беларусь сейчас ведут переговоры о том, как могло бы выглядеть соглашение об основах отношений, а Литва стремится включить в документ положения о демократии и ядерной безопасности.

«(Мы одобрим договор), если будут отражены положения, каких мы требуем, но если этого не случится, то, без сомнения, мы не одобрим. Это всем известно», – сказал Л. Линкявичюс.

Консерваторы в четверг сообщили, что созывают внеочередное заседание Комитета по иностранным делам сейма Литвы из-за встречи министра иностранных дел Л. Линкявичюса с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.

Диалог с Беларусью возобновляется после вступления в должность президента Литвы Г. Науседы. Прежняя президент страны Даля Грибаускайте прекратила диалог с Минском, по ее решению не встречались не только главы государств, но и министры ИД.

BNS

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