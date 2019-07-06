Ответ Посольства РФ в Литве на вопрос СМИ относительно отказа в выдаче виз участникам проекта «Миссия Сибирь»

Фото пресс-службы посольства РФ

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Действительно, некоторое время назад Посольство получило запрос на выдачу виз для участников экспедиции «Миссия Сибирь», которые в текущем году планировали направиться в Красноярский край.

На стадии проработки возможности такой поездки Посольство плотно контактировало не только с МИД Литвы, но представителями указанного молодежно-патриотического движения. Руководителей «Миссии Сибирь» в диппредставительстве принял Посол России в Литве А.И.Удальцов, проведя с ними обстоятельную беседу, подробно разъяснив принципиальный подход Москвы.

В частности, указали на кризисную ситуацию вокруг установки и реставрации памятников, надгробий и памятных знаков на советских воинских захоронениях в Литве, а именно невозможность Посольства на плановой и системной основе осуществлять ремонтно-восстановительные работы на указанных объектах.

Причина, на наш взгляд, кроется в неконструктивном подходе властей Литвы, которые, по сути, блокируют всю нашу деятельность на этом важном направлении. В этих условиях, естественно, литовская сторона не оставила нам другого выхода, кроме как на основе принципа взаимности приостановить реализацию проекта «Миссия Сибирь» на территории Российской Федерации.

Указанная мера будет действовать до тех пор, пока официальный Вильнюс не предоставит реальную возможность восстановления военно-мемориальной деятельности в Литве.

Пресс-служба Посольства России в Литве