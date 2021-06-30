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Oxford и AstraZeneca начинают тестирование вакцины против бета-варианта COVID

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

В Оксфордском университете Великобритании начали тестировать новую вакцину производства компании AstraZeneca. Она создана для защиты от бета-варианта коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, британский университет и англо-шведская лаборатория надеются собрать вместе 2500 добровольцев в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Польше для развертывания фаз 2 и 3 этого клинического испытания на людях.

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В прототипе вакцины используется та же технология «вирусного вектора», которая также используется в препарате AstraZeneca, уже применяемом против вируса.

Их создатели надеются получить предварительные данные об этих испытаниях в этом году и представить их на рассмотрение регулирующим органам.

Считается, что современные вакцины менее эффективны против бета-варианта вируса, хотя все они кажутся очень эффективными в предотвращении его наиболее серьезных последствий.

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