Oxford и AstraZeneca начинают тестирование вакцины против бета-варианта COVID

В прототипе вакцины используется та же технология «вирусного вектора», которая также используется в препарате AstraZeneca, уже применяемом против вируса.

Их создатели надеются получить предварительные данные об этих испытаниях в этом году и представить их на рассмотрение регулирующим органам.

Считается, что современные вакцины менее эффективны против бета-варианта вируса, хотя все они кажутся очень эффективными в предотвращении его наиболее серьезных последствий.