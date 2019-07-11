Озарение «Парусами духа»

Фото Татьяны Джемилевой

Олег Колпащиков и участница «Парусов духа» из Польши во время церемонии закрытия экспедиции в Клайпеде.

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В Клайпеде завершилась почти месячная экспедиция по Балтийскому морю команды незрячих яхтсменов.

Каждый десятый – с инвалидностью

Гуманитарная миссия «Паруса духа», когда по Балтийскому морю на катамаране путешествуют люди с инвалидностью и профессиональные яхтсмены, для нашей страны — не новинка. Инициатива зародилась в 2011 году совершенно случайно.

Вдохновителем стал житель Екатеринбурга Олег Колпащиков. Он не всю жизнь был незрячим. В начале 90-х пострадал, случайно оказавшись на месте бандитских разборок. Взрыв полностью лишил зрения.

Адаптация к новым условиям – задача непростая. Многие люди замыкаются в себе. Кажется, что жизнь закончилась. Так происходит с людьми с разной инвалидностью. А таких – каждый десятый на планете. У каждого десятого человека, в том числе и в нашей стране, есть врожденное или приобретенное ограничение.

При этом в них скрыт огромный потенциал, говорят организаторы и участники миссии. Но главное, такие люди могут быть не просто полезны обществу, а в целом полностью трансформировать обычного человека без недугов. И наоборот, получить от общества стимул. Это и называется инклюзия – когда происходит взаимопомощь, взаимодействие. Нет только одной стороны, которая дает, или другой, которая забирает.

Случайная инициатива

«В 2011 году мне позвонил друг и спросил: в кругосветку пойдешь? Я ответил — как я могу отказаться. И он меня свел с Сергеем Бурлаковым. У него нет кистей рук и нет ног, он параспортсмен, живет в Таганроге, первым пробежал Нью-йоркский марафон на двух протезах. У Сергея была идея совершить кругосветное путешествие в команде с интересными людьми с инвалидностью», — вспоминает о зарождении инициативы «Паруса духа» Олег Колпащиков, руководитель социального движения «Белая трость».

Совершенно случайно во время тренировок на воде компания столкнулась с одним из молодежных лагерей. Организаторы попросили рассказать, кто они, что делают, зачем все это надо. Импровизированное выступление буквально зажгло аудиторию. «Мы увидели, что это очень быстро и сильно мотивирует и качественно влияет на молодежь без инвалидности. И с тех пор мы и начали реализовывать эту гуманитарную миссию, организовывая инклюзивные мероприятия. То есть, когда люди с инвалидностью имеют возможность активно влиять на людей без инвалидности», – рассказывает О. Колпащиков.

Стали движением

С 2011 года инициатива разрослась до масштабного движения. В походах по Балтике суммарно уже участвовало порядка 500 человек, а тех, кто посетил семинары, мастер-классы, выставки, концерты, – тысячи. Только в этот понедельник, 8 июля, в городском Центре социальной помощи собралась аудитория из 120 слушателей. Пришли люди с ограниченными возможностями и самые обычные, здоровые. Зачем? За переосмыслением собственной жизни.

«В Гданьске одна женщина переводила наш круглый стол, а затем провела экскурсию по городу. Она рассказывала потом, что, пока переводила, пока слушала о том, что мы делаем, это произвело на нее такое сильное впечатление, что буквально — мурашки по коже. И за эти восемь часов работы с нами, говорит она, стала другим человеком. При правильно организованной инклюзии люди меняются. Мы осознанно занимаемся этим, и в том числе исследуем, как правильно организованная инклюзия позитивно влияет на людей с инвалидностью. И как при правильно организованной инклюзии люди с инвалидностью могли бы позитивно влиять на людей без инвалидности. Цель эффективного инклюзивного взаимодействия – это начало позитивной трансформации», – рассказывает О. Колпащиков.

Люди меняются

Фото Татьяны Джемилевой

Анастасия Проскурякова (на переднем плане) на практике показывает, как живут в темноте. Экскурсии с завязанными глазами, когда тебя ведет незрячий, один из инструментов для последующего переосмысления собственной жизни, без инвалидности.

Во время этапа экспедиции в Риге к команде присоединились незрячая девушка из Эстонии Тарья и Кристина из Риги. Всю свою жизнь они не решались передвигаться по улицам самостоятельно. Попав на катамаран, взяли трости и пошли сами.

«Как научить слепого человека передвигаться по миру самостоятельно? А если это девушка? Кто пробовал делать это на постсоветском пространстве – знает все круги ада, которые проходит учитель. «Не хочу, мне и так хорошо, боюсь, меня и так водят, отстаньте — у меня нет проблем, лучше найдите мне ассистента. Девушки попали в культуру незрячих дам, не только не стесняющихся своих особенностей, но и активно продвигающих свой статус. В результате окружение забывает, что дамы слепые, а те, кто попадает в их коллектив, перестают вредничать и бояться», — вспоминает Олег.

А вот другой пример. В одном из портов на борт судна поднялась обычная семейная пара. Женщину погрузили в мир темноты – завязали глаза и поводили по катамарану и по улице. Наблюдавший за ней супруг через некоторое время сам вышел на организаторов с благодарностью. Говорит, выучил язык, пошел на повышение, избавился от массы комплексов. Просто увидев, что если даже незрячие не унывают, то какие у тебя после этого могут быть проблемы?!

«Я думаю, что в настоящее время такая трансформация социальной роли гораздо полезнее и интереснее для общества. Мы называем это «проактивная культура» — когда ты начинаешь действовать исходя из своих глубинных ценностей, когда ты начинаешь искать новые возможности. Эта основная тема «Парусов духа», – поясняет Олег Колпащиков.

Переход через Атлантику

Сейчас в экспедиции думают о полноценном переходе через океан. Это, к слову, будет первый подобный переход, который наверняка попадет в различные книги рекордов. Незрячие участники экспедиции – полноценные члены команды. Они не просто сидят в уголке в каюте, пока профессиональные спортсмены без инвалидности управляют катамараном, но выходят на вахту, управляют парусом, даже штурвалом с помощью специальной программы, которая голосом подсказывает, если произошло отклонение от курса. Кто-то готовит, кто-то убирает – у каждого свои обязанности.

Конечная цель – кругосветное путешествие. Хотя, конечно же, эта инициатива совсем не про переходы под парусом. Она про поиск внутренней дремлющей энергии, которую и люди с инвалидностью, и без нее, учатся высвобождать.

«У каждого есть сверхспособности. Их нужно открыть и научиться ими управлять», – говорит участница миссии, рижанка Анастасия Проскурякова. Девушка не просто умница, красавица, полноправный студент и активный член общества, но даже, по собственному признанию, недавно практиковалась на… телевидении. Озвучивала новостные сюжеты. И она – незрячая с рождения.

Многие люди без недугов всю жизнь проводят лежа на диване и жалуясь на судьбу, так и не найдя в себе сверхспособности, которая точно есть.

Фото Татьяны Джемилевой

Справка «ЛК»

Идея проекта реализуется благодаря инклюзивным экипажам. В условиях длительных переходов люди с ограниченными возможностями здоровья проявляются, раскрывают свои экстрабилити — скрытые ранее таланты и способности. И это благотворно влияет на всех участников.

В большей мере экстрабилити развиты у людей с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями здоровья актуализировали такие способности, прежде пережив глубокий психологический кризис, но выйдя из него победителями.

Работа в инклюзивном экипаже и непредсказуемость парусного спорта создают условия для развития скрытых талантов и способностей, переосмысления ценностных установок всех участников путем взаимодействия и передачи личного опыта. Развитие экстрабилити основывается на чувстве внутреннего достоинства, взаимоуважения и ценности опыта преодоления кризисных жизненных ситуаций.

«Паруса духа» — это сообщество людей, способных мотивировать других своим примером.

Каждый этап проекта «Паруса духа» включает в себя активную социально-культурную и просветительную деятельность по маршруту следования экспедиций и в рамках регат (круглые столы, семинары, инклюзивные мастер-классы, концертные выступления, художественные перформансы, флешмобы, выставки и т.д.).

Денис ТАРАСЕНКО

Фото Татьяны Джемилевой