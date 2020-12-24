Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

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Будущий 2021 год будет немного прохладнее, но все равно останется одним из шести самых теплых. Такой прогноз озвучили ученые из Метеорологического бюро Великобритании, сообщает ВВС.

Ожидается, что в мире будет примерно на 1° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху. И 2021 год может стать седьмым по счету, который приблизился к вышеупомянутой отметке или превысил ее.

По прогнозам, температура Земли в следующем году будет на 0,91-1,15° C выше, чем в 1850-1900 гг. с центральное оценкой в 1,03° C.

Прогноз на 2021 год немного ниже, чем в предыдущие годы, из-за начала явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Это явление возникает, когда сильные ветры уносят теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в сторону Филиппин. Вместо них на поверхность выходят более холодные воды из глубины океана.

Ожидается, что это снизит температуру поверхности моря на 1-2° C и, вероятно, будет достаточно, чтобы не дать 2021 году установить новую высокую отметку.

Ранее сообщалось, что до конца нынешнего века средняя температура на планете может вырасти более чем на 3°C. И это несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса. Такие данные озвучили в ООН.