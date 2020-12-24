В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

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В Испании поставят на учет отказавшихся сделать прививку вакцины от коронавируса. При этом вакцинация будет добровольной. Заявление властей вышло после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech в странах ЕС.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Economista, в Испании вакцину в первую очередь получат медицинские и социальные работники, а также сотрудники домов престарелых. Возможно, прививку должны будут сделать даже те, кто переболел COVID-19. Власти страны также хотят регистрировать всех, кто откажется от прививки, «чтобы понять причину отказа».

По данным опроса Центра социологических исследований (CIS), только 32,5% жителей Испании готовы к вакцинации сразу, как только она станет доступной. 55,2% планируют выждать какое-то время. А 8,4% заявили, что не станут прививаться никогда и ни при каких обстоятельствах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.