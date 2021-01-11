Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января

«Мы должны прояснить, что то, что произошло в среду [6 января], имеет последствия. <…> Это случится снова, если его (президента Дональда Трампа — прим. ТАСС) действия не будут иметь последствий. Важно, чтобы мы действовали серьезно и рассудительно. Мы ожидаем этого [обсуждения статей обвинения в рамках импичмента] в Палате представителей в среду, и мы ожидаем, что они будут приняты», — добавил конгрессмен.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок его полномочий истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

Руководство республиканской фракции в Палате представителей Конгресса в пятницу сигнализировало о том, что не поддержит призывы к импичменту Трампа. В субботу телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что вице-президент США Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения Трампа от должности.