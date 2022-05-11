Палата представителей США одобрила $40 млрд Киеву

Фото: pixabay.com

Палата представителей Конгресса США во вторник, 10 мая, одобрила выделение Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму 39,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.

Законопроект набрал необходимое для утверждения большинство, голосование продолжается. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Как известно, в этот пакет помощи входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, которая уже 76 дней противостоит российскому вторжению.

Напомним, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс скорее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи.

Законодатели увеличили предварительный запрос президента, предусмотрев дополнительно 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и столько же на гуманитарную помощь.