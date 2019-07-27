Панды отпраздновали день рождения на грандиозной вечеринке

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В Китайском центре охраны и исследований гигантских панд 25 июля устроили грандиозную вечеринку по случаю первого дня рождения 18 панд. Об этом сообщает американская телерадиосеть CBS.

На вечеринке собрались панды, родившиеся в период с июня по сентябрь 2018 года. Это девять самцов и девять самок, среди них — три пары близнецов. Большинство из них появились на свет на базе «Шэньшупин» (провинция Сычуань) и выросли в Китайском центре охраны и исследований гигантских панд.

Сотрудники исследовательского центра приготовили для именинников праздничный торт из фруктового льда. На вечеринку в качестве зрителей также были приглашены все желающие.

Детеныши панд резвились, играли вместе, соревновались за еду, лазали по деревьям, всячески умиляя всех собравшихся. «Я много раз видел этих животных в Чэнду, но впервые вижу столько панд вместе! Я очень взволнован и счастлив. Это наши национальные сокровища», — не скрывал эмоций один из гостей праздника.

В 2018 году в Китайском центре охраны и исследований гигантских панд родился 31 детеныш. Сегодня в центре находятся 285 особей гигантских панд, что составляет около 60% всей численности этих животных.