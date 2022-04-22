«Паниковать не нужно»

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Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме

В Сейме я зарегистрировал поправки к Закону о строительстве, предложив обязать тех, кто строит новые общественные здания, обустраивать под ними убежища, которые могли бы защитить людей от опасности во время чрезвычайных ситуаций или войны. Такое требование будет распространяться на вновь строящиеся общественные здания вместимостью более 100 человек.

Нет, это не паника, а элементарная подготовка, которой сегодня Литве не хватает.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в настоящее время в муниципалитетах Литвы насчитывается 1913 коллективных защитных сооружений, вместимость которых составляет около 1,2 миллиона человек (44%) населения страны. В Литве к зданиям коллективной защиты обычно относятся детские сады, школы, спортивные и культурные центры и подобные здания.

Специалисты пожарно-спасательной службы утверждают, что сооружения коллективной защиты, такие, как школы, детские сады и подобные здания, обычно без подвалов, не защитят от опасностей в случае войны, поэтому необходимо позаботиться о правильно оборудованных убежищах.

В случае чрезвычайной ситуации или войны убежище должно обеспечивать подходящие условия для безопасного укрытия людей в течение двух-трех недель. Убежища должны быть защищены от холода, ветра, дождя, радиации, ударов с воздуха и других опасностей. У нас нет убежищ, способных вместить и защитить хотя бы жителей больших городов. Сегодня жителям советуют прятаться в подвалах своих домов или многоквартирных домов. Следует учитывать, что не все строящиеся и многоквартирные дома имеют подвальные помещения. Многим людям просто негде спрятаться. Не хотелось бы пугать, но лучше быть готовым, чем сожалеть о том, что вовремя не сделали домашнюю работу.

Сегодня необходимо не только провести инвентаризацию существующих убежищ, обустроить их, но и позаботиться об обустройстве новых.

Литве стоит взять пример с Финляндии или Швеции, которые создали убежища для размещения 70-80 % населения страны.

В Финляндии все здания, где постоянно находятся, работают или учатся люди, должны иметь убежища для размещения всех людей, находящихся в здании. К этим помещениям предъявляются определенные требования. Укрытия с учетом выполнения определенных условий могут быть предусмотрены и на подземных автостоянках, но оператор здания должен иметь возможность в течение двух часов изменить планировку так, чтобы часть помещения была приспособлена под нужды людей: со всеми инженерными системами, койками, одеялами и запасом воды на несколько дней. Возле Хельсинки находится целый подземный город с помещениями, приспособленными для общественных нужд, но в экстренной ситуации они могут моментально превратиться в убежища.

Для 7 миллионов жителей Швеции (в настоящее время население Швеции составляет более 10 миллионов человек) создано 65 000 убежищ. Убежища в основном оборудованы в крупных городах и населенных пунктах страны, эвакуация которых может быть затруднена. Убежища, расположенные в многоквартирных и офисных зданиях, гаражах и построенные в горах, предназначены для обеспечения безопасности шведского населения в случае войны.

Война России на Украине показала, насколько важно иметь надлежащие убежища, потому что они помогают спасать жизни.