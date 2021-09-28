Панямунская окружная дорога будет отремонтирована еще в этом году

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Посроенная шесть лет тому назад, но до сих пор не используемая Панямунская окружная дорога, соединенная с мостом королевы Луизы в Тильзите (Советске), должа быть окончательно закончена до конца года, заявили в Дирекции автомобильных дорог Литвы (ДАГ).

«Работы по строительству дороги стоимостью 1,3 млн евро, которые выполняет компания Kauno tiltai, планируется завершить до конца этого года», — сообщил BNS глава дирекции Ремигиюс Липкявичюс.

Он отметил, что пока ремонтные работы не завершены, движение по Панямунской окружной дороге закрыто.