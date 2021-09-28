Панямунская окружная дорога будет отремонтирована еще в этом году

Посроенная шесть лет тому назад, но до сих пор не используемая Панямунская окружная дорога, соединенная с мостом королевы Луизы в Тильзите (Советске), должа быть окончательно закончена до конца года, заявили в Дирекции автомобильных дорог Литвы (ДАГ).
«Работы по строительству дороги стоимостью 1,3 млн евро, которые выполняет компания Kauno tiltai, планируется завершить до конца этого года», — сообщил BNS глава дирекции Ремигиюс Липкявичюс.
Он отметил, что пока ремонтные работы не завершены, движение по Панямунской окружной дороге закрыто.
Из-за дефектов строительства ДАГ Литвы пришлось покупать работы снова, пока идет подсчет ущерба и планируется подавать в суд.
Движение для всех будет открыто, когда Россия завершит строительство моста и инфраструктуры на своей стороне.
После длившихся несколько лет дискуссий Литва и Россия в октябре 2011 года подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман и подступов к нему. Новый мост строится рядом с нынешним мостом Королевы Луизы, принадлежащим России. Этот мост является важным инфраструктурным проектом, поскольку станет частью международной автомагистрали Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград.