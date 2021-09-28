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Швейцарцы на референдуме проголосовали за расширение прав ЛГБТ

Фото pixabay.com

В Швейцарии на референдуме поддержали расширение юридических прав однополых партнеров. Об этом сообщает BBC .

На референдум выносили вопрос о возможности однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы. В поддержку высказались 60% швейцарских избирателей.

Накануне голосования церковные группы и консервативные партии выступили против идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи. После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.

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Напомним, что ранее в Японии суд признал неконституционным запрет однополых браков. Япония является единственной страной Большой семерки, которая не полностью признает однополые партнерства.

Также сообщалось, что Аргентина разрешит указывать третий пол в документах. Гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство, считает президент Аргентины.

korrespondent.net

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