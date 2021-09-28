Швейцарцы на референдуме проголосовали за расширение прав ЛГБТ

В Швейцарии на референдуме поддержали расширение юридических прав однополых партнеров. Об этом сообщает BBC .
На референдум выносили вопрос о возможности однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы. В поддержку высказались 60% швейцарских избирателей.
Накануне голосования церковные группы и консервативные партии выступили против идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи. После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.
Напомним, что ранее в Японии суд признал неконституционным запрет однополых браков. Япония является единственной страной Большой семерки, которая не полностью признает однополые партнерства.
Также сообщалось, что Аргентина разрешит указывать третий пол в документах. Гендерная идентичность и сексуальная ориентация не должны волновать государство, считает президент Аргентины.korrespondent.net