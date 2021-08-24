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Папа Римский может отречься от престола — СМИ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшения состояния здоровья, пишет газета Libero.

Издание отмечает, что в Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве.

Также журналисты проводят параллели с Франциска с его предшественником Бенедиктом XIV, которому также было 85 лет, когда он отрекся от престола.

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В июле Франциск перенес операцию на кишечнике. По данным издания, хирургическое вмешательство не помогло и состояние папы ухудшилось.

Ранее понтифик допускал, что может отречься от престола по состоянию здоровья.

korrespondent.net

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