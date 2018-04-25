Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по глобальному перемирию на фоне COVID-19

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Папа Римский Франциск приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. С соответствующим заявлением понтифик выступил в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

«На этой неделе Совбез ООН одобрил резолюцию, которая предусматривает ряд мер по преодолению последствий пандемии, особенно в зонах конфликтов. Крайне важно требование немедленного и глобального прекращения огня, что позволит установить мир и безопасность для обеспечения гуманитарной помощи. Надеюсь, что это решение будет строго выполняться во благо всех страждущих», — сказал понтифик.

Он также выразил надежду, что резолюция Совбеза станет первым смелым шагом во имя будущего мира.

Совет Безопасности ООН 1 июля после долгого рассмотрения смог принять резолюцию с призывом к прекращению огня на фоне пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Проект документа был внесен Францией и Тунисом и рассматривался Совбезом ООН с апреля. Однако между США и Китаем были разногласия. В итоге по настоянию Вашингтона в тексте теперь нет упоминания о роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения COVID-19.

В резолюции отмечается, что у миротворцев ООН будут полномочия помогать странам противостоять коронавирусу.