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TOP,Новости,Экономика

Фонд восстановления экономики Европы не сократит средства на природоохрану

Фото Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) инструмент восстановления экономики в объеме 750 млрд евро не сократит финансирование природоохраны, говорит ответственный за окружающую среду член ЕК Виргиниюс Синкявичюс. 

Он также говорит, что 6,3 млрд евро, которых Литва может ожидать от нового инструмента — это возможность для страны инвестировать в устойчивые решения будущего. 

«И руководители Европы, и комиссия задались двумя основными направлениями — цифровизация и «зеленый» курс. Так что в данном случае было бы очень странно, если бы мы говорили, что «зеленый» курс — это наш приоритет, и при этом урезали бы деньги на природоохрану. Я убежден, что они точно не будут сокращены, а использование их через другие программы будет намного шире и более дружественным для окружающей среды», — сказал еврокомиссар в пятницу радио LRT.

«Я убежден, что так будет действовать и финансирование сельского хозяйства», — добавил он.

Если государства-члены одобрят, что ЕК для Фонда восстановления экономики Европы от своего имени позаимствует на рынках сотни миллиардов евро, гарантируя многолетним бюджетом Евросоюза (ЕС). По словам В. Синкявичюса, с целью возвращения заимствованных средств ЕК рассматривает возможность введения новых налогов. 

«(…) Комиссия говорит о введении пяти новых налогов — на цифровизацию, крупные корпорации, налог на выбросы, но это налоги для всего ЕС, которые не будут нацелены на индивидуального налогоплательщика, а на крупные предприятия. Но все эти темы подлежат обсуждению, их предстоит обсудить главам государств», — сказал еврокомиссар. 

Литва может рассчитывать на 6,3 млрд евро из ного фонда, из которых 3,9 млрд евро — дотации и 2,5 млрд евро — кредиты. Еврокомиссар также подчеркивает, что Литве «нужны не столько деньги, сколько возможность». 

Предлагаемый ЕК инструмент будет включать в себя бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики Европы. Основное внимание предлагается уделить восстановлению экономики, «зеленому» курсу Европы, а также переходу к цифровым технологиям. Предлагаемое финансовое выражение этих средств в 2021 — 2027 годах будет достигать 1,85 трлн евро. 

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