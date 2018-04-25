Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, однополые пары должны быть «защищены законом», пишет The Washington Post, ссылаясь на новый документальный фильм Франческо.
«Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе.
Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.
Ранее Папа Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.
До этого понтифик встретился с представителями ЛГБТ и выразил им поддержку в лице католической церкви.korrespondent.net