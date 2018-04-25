Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, однополые пары должны быть «защищены законом», пишет The Washington Post, ссылаясь на новый документальный фильм Франческо.

«Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе.

Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.