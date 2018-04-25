ИАПЛ-СХС просит суд отменить результаты выборов в одномандатном округе Панеряй-Григишкес

ИАПЛ-СХС вместе с Р. Цытацкой просят суд остановить повторное голосование в этом округе, а также обязать Главную избирательную комиссию (ГИК) представить информацию об известных нарушениях во время выборов.

Представители ИСПЛ-СХС и Партии труда в связи с установленными нарушениями ранее на этой неделе просили ГИК аннулировать результаты в округе Панеряй-Григишкес и пересчитать голоса по всей Литве.

По словам политиков, сомнения вызывают выданные и оказавшиеся в урнах для голосования бюллетени, которые не были проштампованы, большое количество недействительных бюллетеней и то, что баллы рейтингования в нескольких бюллетенях были вписаны одной и той же ручной, одинаковым почерком.

Последний случай ГИК просит расследовать правоохрану.

После произведенного в воскресенье пересчета голосов на участке Траку Вокес одномандатного округа Панеряй-Григишкес установлено, что примерно одна десятая всех голосов не была засчитана или была засчитана ненадлежащим образом. ГИК уволил председателя избирательной комиссии этого округа за плохую работу при обеспечении фактически правильных протоколов выборов.

Второй тур выборов в сейм Литвы состоится в воскресенье.