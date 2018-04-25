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Папа Римский встретится с Зеленским

  • Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Папа Римский Франциск на этой неделе примет президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила 5 февраля служба печати Святого престола, встреча состоится 8 февраля.

Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения.

В итоге через католические и другие благотворительные организации были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 миллионов евро.

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Ранее папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

korrespondent.net

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