Папа Римский встретится с Зеленским

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Папа Римский Франциск на этой неделе примет президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила 5 февраля служба печати Святого престола, встреча состоится 8 февраля.

Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины.

По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения.

В итоге через католические и другие благотворительные организации были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 миллионов евро.