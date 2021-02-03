Парикмахерские и салоны Литвы требуют объяснений отказа в открытии

По ее словам, представители индустрии красоты научились работать безопасно в период первого карантина, однако сейчас их не слышат.

«Причин, по которым не будут решаться, мы не знаем, поскольку ответов не получили. Мы надеялись, что объяснят, ведь обращались и коллективно, и не коллективно, и от имени всех ассоциаций, и отдельно, и пока нет конкретного ответа, почему не можем работать», – сказала она.

«С нашей стороны, мы выполнили домашние задания и после первого карантина, мы точно доказали, что безопасны и ответственны, это должно было дать гарантию послаблений для сектора красоты и разрешить нам работать, более того, наши соседи работают», – сказала Й. Мачюлене.

В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.

В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги.

Однако во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости.

Премьер Ингрида Шимоните заявила, что эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе.