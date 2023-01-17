Парк электромобилей стремительно расширяется: какие модели наиболее интересны литовцам?

Эвалдас Нарбунтовичюс, руководитель портала автомобильных объявлений Autogidas.lt, говорит, что, хотя электромобили становятся все более привлекательными для литовцев, многие все еще ищут промежуточный вариант электромобиля.

Какие машины самые востребованные?

По словам главы Autogidas.lt Э. Нарбунтовичюса, на рынке пока не так много электромобилей, которые могут проехать 350 и более километров на одной зарядке. И если расстояние, которое преодолевает автомобиль, достаточно велико, чтобы проехать от Вильнюса до моря на одной зарядке, то его цена не каждому покупателю по карману.

«Не секрет, что электромобиль, вышедший на вторичный рынок, более привлекателен за счет соотношения цены и экологичности. Физические лица обычно не склонны тратить около 50 тысяч. евро за новый, вместительный, семейный электромобиль. В результате мы наблюдаем всплеск на рынке подержанных электромобилей. Самыми популярными остаются выпускаемые: гибридные Toyota Prius, Toyota Auris, Lexus RX 400h, Honda Civic, полностью электрические Nissan Leaf, Tesla Model S, Tesla Model 3, BMW i3 и «Фольксваген UP», — отмечает руководитель Autogidas.lt.

По данным VĮ Regitra, в прошлом году по сравнению с 2021 годом гибридных автомобилей было зарегистрировано примерно на 25% больше. В тоже время на долю полностью электрических автомобилей и так называемых подключаемых модулей приходилось примерно по 34 процента. По данным компании в этом году, по литовским дорогам ездит около 57,5 ​​тыс. гибридных автомобилей и примерно 7,3 тыс. полностью электромобилей.

Для массовой электромобилизации еще рано

И хотя количество электромобилей в Литве растет, Э. Нарбунтовичюс указывает, что страна еще не полностью готова к массовой электромобилизации, а другие альтернативные виды топлива, такие как водород, видятся в далеком будущем не только в Литве, но и мире. По словам эксперта, инфраструктура для электромобилей отстает от поставок электромобилей, поэтому литовцы ищут промежуточные варианты.

«Количество зарядных станций в Литве растет, но не так быстро, как количество самих электромобилей. С ростом цен на электроэнергию владельцы бесплатных зарядных станций значительно сократили время зарядки одного автомобиля. В Литве по-прежнему не так много платных высокопроизводительных зарядных станций. Также влияют климатические условия — в холодную погоду расстояние, которое преодолевают электромобили, уменьшается, поэтому сеть зарядных станций крайне важна для обеспечения комфортной поездки», — подчеркивает руководитель Autogidas.lt.