 В Литве проведена ежегодная массовая переоценка стоимости земли

Новые налоговые стоимости земельных участков, вступившие в силу с 1 января 2023 года, будут использоваться для расчета суммы земельного налога до 2027 года, если не изменятся кадастровые данные земельного участка, влияющие на стоимость. Документы об оценке земельных массивов и установленная налоговая стоимость земельных участков публикуются на сайте Центра регистрации и на карте региональной геоинформационной службы REGIA.

Как изменились размеры земельного налога?

Центр реестров, который управляет основными национальными данными, определил 1464 зоны оценки и создал 300 моделей оценки земельных участков, а также провел оценку в общей сложности более 2,5 миллионов участков земли.

«Общая сумма налоговой стоимости всех оцененных земельных участков составляет около 36 миллиардов евро. За последние 5 лет налоговая стоимость земельных участков увеличилась на 43 процента. Самое большое — 77 процентов — изменение налоговой стоимости за этот период было зафиксировано для сельскохозяйственных земельных участков, налоговая стоимость коммерческих земель увеличилась на 33 процента, промышленных и складских земель — 28 процентов, земель жилой застройки — 26 процентов, дачных участков — 23 процента», — прокрмментировала Лина Канишаускене, руководитель Отдел оценки имущества Центра реестров.

Что делать, чтобы скорректировать налоговую стоимость?

Плательщики земельного налога — собственники земельных участков, физические и юридические лица, не согласные со значением налога, определяемым Центром реестров, в первом квартале каждого налогового периода, т.е. то есть 1 января — 31 марта могут подать заявление в Центр реестров о признании рыночной стоимости налоговой стоимостью земли, определенной после проведения индивидуальной оценки земельного участка.

Вместе с заявлением заявитель должен представить отчет об индивидуальной оценке земельного участка. Заявки 2023 заявителей будут рассмотрены и решения будут приняты не позднее, чем в течение 4 месяцев с даты поступления заявки. После корректировки Центром реестра налоговой стоимости в соответствии с рыночной стоимостью, определенной методом индивидуальной оценки, новая налоговая стоимость земельного участка вступит в силу с 1 января 2023 года и будет применяться в течение 5 лет, если земельно-кадастровые данные влияющие на стоимость земельного участка, не изменились.

Что такое массовая оценка?

Массовая оценка недвижимого имущества – метод оценки, при котором с использованием данных Реестра недвижимости, других государственных реестров и государственных информационных систем, а также рыночных данных, в установленные сроки, с использованием общепринятой методики массовой оценки, статистического анализа данных и технологий оценки , создаются модели определения средней рыночной стоимости недвижимого имущества, по которым производится оценка объектов недвижимого имущества и составляется общий отчет о массовой оценке недвижимого имущества определенной территории.

При определении средней рыночной стоимости земельных участков оказывают влияние местонахождение земельного участка, целевое назначение и способ использования, кадастровые данные, зафиксированные кадастровыми измерениями и зарегистрированные в Кадастре и Реестре недвижимости, и другие факторы. Однако при определении стоимости не учитываются увеличение или уменьшение стоимости вследствие временного улучшения или ухудшения состояния окружающей среды, форма хозяйствования, ограничения в использовании, управлении и распоряжении земельным участком и иными отдельными свойствами имущества.