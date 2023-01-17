В Литве стартует акция «Велосипед для Украины»

«Поскольку Россия уничтожила и испортила большую часть инфраструктуры в Украине, велосипед остается одним из самых эффективных транспортных средств, которое не требует никаких энергетических ресурсов», – сказано в сообщении.

Акция стартовала 17 января и будет проходить до 11 марта. Доставку велосипедов в Украину организуют в конце марта. Этим займется министерство и украинские неправительственные организации.

Список адресов, где будут принимать велосипеды, размещен на сайте министерства ЗДЕСЬ