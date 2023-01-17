В Литве стартует акция «Велосипед для Украины»

Министерство транспорта и коммуникаций вместе с украинской неправительственной организацией Forza инициировали акцию «Велосипед для Украины». Организаторы призывают бизнес и жителей пожертвовать велосипеды жителям Украины.
Жителей Литвы приглашают дарить народу Украины новые и бывшие в употреблении (без серьезных дефектов) велосипеды как для взрослых, так и для детей. Также украинцам нужны велоаксессуары – шлемы, жилеты, отражатели, фонари и т.д.
«Поскольку Россия уничтожила и испортила большую часть инфраструктуры в Украине, велосипед остается одним из самых эффективных транспортных средств, которое не требует никаких энергетических ресурсов», – сказано в сообщении.
Акция стартовала 17 января и будет проходить до 11 марта. Доставку велосипедов в Украину организуют в конце марта. Этим займется министерство и украинские неправительственные организации.
Список адресов, где будут принимать велосипеды, размещен на сайте министерства ЗДЕСЬ