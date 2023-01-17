Глава МИД Австрии призвал Европу «не перегнуть палку» с Россией

При этом, глава внешнеполитического ведомства Австрии подчеркнул, что нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

«Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, неделе после и месяцах после», — сказал Шалленберг, объяснив, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет учитывать и Россию, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.

Кроме того, дипломат высказался против исключения главы МИД РФ Сергея Лаврова из министерской встречи ОБСЕ в Польше, призвав сохранить существование организации в существующих рамках.

«ОБСЕ — это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны России», — заявил Шалленберг.