Каунас готовится стать городом бассейнов

В Панемуне новый бассейн будет построен «с нуля» на участке по улице Вайдото 11. После подготовки технического проекта и получения разрешения на строительство в этом году ожидается поиск подрядчика для выполнения работ. Рядом с ним планируется установить до 100 парковочных мест.

«Готовимся объявить тендер на строительство бассейна в Панемуне. Мы надеемся, что в ближайшее время, после получения разрешения на строительство, мы начнем искать подрядчика для реконструкции бассейна в Шилайняй», – говорит Вигимантас Абрамавичюс, начальник отдела управления строительством Каунасского самоуправления.

Крое того, в этом году планируется найти подрядчика для реконструкции бассейна в Шилайняй. Кардинально реконструированное здание будет вмещать около 250 посетителей и будет иметь трибуну примерно на 150 мест. Пользоваться бассейном смогут не только дети или профессиональные спортсмены.

Шилайняйский плавательный бассейн, в котором до сих пор проводился лишь косметический ремонт, известен как место, где Рута Мейлутите, самая титулованная литовская пловчиха, начавшая здесь тренироваться, совершила свои первые заплывы и громко вернулась в мировую элиту этого вида спорта.

«Каунас своими силами построил бассейн на острове Нямунас, и он сразу привлек большой поток посетителей. Специалисты говорят о необходимости жителям вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Но одних слов здесь недостаточно – нужны реальные действия. Понимая, что в наше время люди особенно экономят время, мы поставили перед собой цель — максимально приблизить услуги в Каунасе к дому», — говорит мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

В настоящее время в каунасских спортивных школах занимаются плаванием около 2000 человек разного возраста. Тренировки проходят в бассейнах «Шиляйняй», «Вилия» и «Дайнава» Каунасской школы плавания, а также в бассейне «Стартас» спортивной школы на улице Мишко. Еще один бассейн находится в помещении Литовского спортивного университета.

В 2013 году в комплексе «Гирстутис» открыл свои двери Каунасский плавательный центр. Этот культурно-спортивный центр был реконструирован с частичным использованием средств Европейского Союза, а также средств Каунасского городского самоуправления и государственного бюджета.