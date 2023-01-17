За год население Литвы выросло на 50 тыс. жителей

По данным Государственного агентства данных, на первый день этого года в Литве проживало 2 млн 860 тыс. постоянных жителей – на 54 тыс. больше, чем год назад. Говорится, что на изменение численности населения повлияла положительная миграция – в страну иммигрировало на 74 тыс. человек больше, чем эмигрировало.
Между тем, естественный прирост населения был отрицательным — умерло на 18,4 тыс. человек больше людей, чем родилось детей.
В прошлом году в Литву иммигрировали 95,4 тыс. человек – на 50,5 тыс., или в 2,1 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего в Литву иммигрировало жителей Украины (62 тыс. – 65% всех иммигрантов), Беларуси (9,9 тыс. — 10,4%), Великобритании (5,8 тыс. — 6,1%), России (3,2 тыс. — 3,3%).
Также в Литву вернулось 14,4 тыс. граждан Литвы. Большинство из них иммигрировали из Великобритании (5,7 тыс., или 39,6%), Норвегии (1,5 тыс., или 10,4%) и Германии (1,4 тыс., или 9,7%).