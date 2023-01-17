За год население Литвы выросло на 50 тыс. жителей

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По данным Государственного агентства данных, на первый день этого года в Литве проживало 2 млн 860 тыс. постоянных жителей – на 54 тыс. больше, чем год назад. Говорится, что на изменение численности населения повлияла положительная миграция – в страну иммигрировало на 74 тыс. человек больше, чем эмигрировало.

Между тем, естественный прирост населения был отрицательным — умерло на 18,4 тыс. человек больше людей, чем родилось детей.