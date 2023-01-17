Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Четыре представителя МАГАТЭ уже присутствуют на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС. Кроме того, в ближайшие дни команда из двух экспертов прибудет на Хмельницкую атомную электростанцию.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, способной принести еще больше страданий народу Украины и других стран. В ближайшее время МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех объектах атомной энергетики Украины, в том числе в Чернобыле. Это важный шаг в нашей работе по оказанию помощи Украине в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», – сказал Гросси.

Прибытие экспертов на украинские АЭС было согласовано на встрече между генеральным директором МАГАТЭ и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в декабре прошлого года. Хотя команды МАГАТЭ и ранее находились на этих объектах во время войны, постоянное развертывание групп знаменует собой значительное расширение мониторинговой миссии.

В ходе своего визита в Украину Рафаэль Мариано Гросси обсудит с высокопоставленными должностными лицами этой страны свои предложения о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, где эксперты МАГАТЭ находятся уже более четырех месяцев.

На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая группа из трех экспертов МАГАТЭ, сменившая предыдущую команду, находившуюся там несколько недель. Это пятая группа МАГАТЭ на объекте с тех пор, как первого сентября прошлого года была создана миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье.

Ранее сообщалось, что Мариано Гросси отправится в Россию на переговоры, после того, как посетит Украину.