ЕС выделит около €350 млн на зеленую энергетику

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Евросоюз собирается вложить около 350 миллиардов евро в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью испанской газете El País.

«В общих чертах и с учетом американского опыта это будет около 2% ВВП сообщества, то есть около 300 или 350 миллиардов эвро, но только в этой конкретной промышленности, промышленном производстве оборудования для чистой энергии», — уточнил он.