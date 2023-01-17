ЕС выделит около €350 млн на зеленую энергетику

Евросоюз собирается вложить около 350 миллиардов евро в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью испанской газете El País.
«В общих чертах и с учетом американского опыта это будет около 2% ВВП сообщества, то есть около 300 или 350 миллиардов эвро, но только в этой конкретной промышленности, промышленном производстве оборудования для чистой энергии», — уточнил он.
Бретон добавил, что «эти цифры являются приблизительными».
Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас ЕС переживает серьезный энергетический и промышленный кризис, который усугубила война в Украине. Он также напомнил, что страны Евросоюза становятся сильнее, когда объединяют ресурсы.
Напомним, в мае прошлого года страны Большой семерки согласовали поэтапный отказ от использования угля и договорились о расширении производства возобновляемой энергии.korrespondent.net