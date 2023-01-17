Президент в Давосе: краеугольным камнем европейской безопасности остается НАТО

«Уже почти год продолжается война России против Украины изменила весь мир, угрожая основанному на правилах международному порядку, продовольственной, энергетической безопасности и мировой торговле. Окончание этой войны определит будущее Европы, поэтому наш общий долг – поддерживать Украину всеми средствами – в первую очередь военными, но также политическими, экономическими, финансовыми, гуманитарными. Помощь Украине должна быть устойчивой, долгосрочной и тесно скоординированной между ЕС и НАТО», — сказал президент Литвы.

Глава Литвы подчеркнул, что европейские страны в последние годы постоянно увеличивают финансирование обороны, сегодняшняя ситуация с безопасностью требует, чтобы это делалось еще быстрее.

«Война России в Украине показала не только сильные стороны Европы, но и те области, которые требуют срочного и пристального внимания всех европейцев. Мы должны усилить и ускорить развитие нашей оборонной промышленности, чтобы восполнить пробелы. Угроза России никуда не исчезнет, ​​вне зависимости от условий и окончания войны», — сказал глава страны.

Президент подчеркнул, что в 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе в июле ожидается, что союзники достигнут договоренности об обязательствах по увеличению средств, выделяемых на оборону. «Европейские государства должны сдержать свои обещания увеличить инвестиции в оборону и модернизировать свои вооруженные силы. Этого требует наша стратегическая реальность. 2% должны быть «минимумом» финансирования обороны, а не «потолком», заявил президент, напомнив, что Литва в 2023 г. увеличила оборонный бюджет до 2,5% ВВП.

Говоря о европейской безопасности, литовский лидер подчеркнул, что его краеугольным камнем является и останется трансатлантический оборонительный альянс — НАТО.

«У Североатлантического альянса нет альтернативы. Трансатлантическая связь незаменима и должна быть укреплена. Чем прочнее будет каждое звено Альянса, тем безопаснее будет Европа и все евроатлантическое пространство. Синергия действий должна быть нашей целью, когда речь идет о сотрудничестве ЕС и НАТО в области безопасности и обороны», — заявил президент в ходе дебатов «Защищая Европу».

Литовский лидер также отметил, что европейская безопасность не измеряется и не может измеряться только оружием и военной мощью.

«Успех Европы будет измеряться действиями, которые страны предпримут, чтобы покончить со своей зависимостью от России, особенно от ее энергетических ресурсов. Успех будет измеряться шагами, которые мы предпримем для восстановления Украины, расширения санкций против России и требования ответственности за военные преступления», — заявил президент Литвы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР