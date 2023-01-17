В Швеции обнаружено месторождение редкоземельных минералов

Редкоземельные элементы

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB сообщила об обнаружении более миллиона тонн редкоземельных оксидов в районе Кируны в крупнейшем известном месторождении в Европе. Об этом пишет Reuters.

«Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата. Это может стать значительной помощью для производства критически важного сырья, абсолютно необходимого для обеспечения экологического перехода, — заявил генеральный директор LKAB Ян Мостром.