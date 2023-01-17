В Швеции обнаружено месторождение редкоземельных минералов

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB сообщила об обнаружении более миллиона тонн редкоземельных оксидов в районе Кируны в крупнейшем известном месторождении в Европе. Об этом пишет Reuters.
«Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата. Это может стать значительной помощью для производства критически важного сырья, абсолютно необходимого для обеспечения экологического перехода, — заявил генеральный директор LKAB Ян Мостром.
Отмечается, что редкоземельные минералы необходимы для многих высокотехнологичных производственных процессов и используются в электромобилях, ветряных турбинах, портативной электронике, микрофонах и динамиках.
Сообщается также, что редкоземельные металлы сейчас не добываются в Европе, поэтому Европа зависима от импорта из других стран. В то же время прогнозируется, что спрос на них возрастет ввиду наращивания производства электромобилей и возобновляемой энергии.
В LKAB заявили, что планируют подать заявку на получение концессии на добычу в 2023 году, но пройдет как минимум 10-15 лет, прежде чем будет возможна добыча и отгрузка минералов на рынок.korrespondent.net