Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет в июле

В этом году 11–12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Вильнюсцам уже сейчас рекомендуют на это время планировать отпуск и покинуть столицу Литвы.
В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах.
В городе во время саммита будут остановлены все ремонтные работы. В аэропорту может не хватить места для самолетов. Для организации кортежей из сотен машин привлекут военных.
«Наверное, большинство постарается в эти дни не ездить в Вильнюс, в городе будет сложно перемещаться. Для Вильнюса это будет непростое время», – сказал заместитель канцлера правительства Литвы.