Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет в июле

Фото NATO

В этом году 11–12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Вильнюсцам уже сейчас рекомендуют на это время планировать отпуск и покинуть столицу Литвы.

В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах.