За неделю цена на электроэнергию в Литве снизилась на 22%

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На прошлой неделе цена на электроэнергию в Литве снизилась на 22% и достигла 82,83 евро/МВтч. Цена в Латвии упала на 21% и была такой же, как в Литве, а электроэнергия в Эстонии подешевела на 23% до 80,75 евро/МВтч.

На прошлой неделе цены на электроэнергию также снизились почти во всем регионе Nord Pool — на 24% до 75,48 евро/МВтч. Такое падение цен было связано с более мягкими погодными условиями, что способствовало к небольшому снижению потребления электроэнергии. Кроме того, производство ветровой энергии в регионе увеличилось на 6%, говорится в пресс-релизе.