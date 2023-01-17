В отелях Европы хотят запретить мини-упаковки с туалетными принадлежностями

Под запрет может попасть все то, что предоставлялось в отелях бесплатно и что можно было не брать с собой в поездку. Конечно, вообще без туалетных принадлежностей постояльцы не останутся: всё необходимое предоставят в больших многоразовых бутылках.

Как говорится в материалах Еврокомиссии, в среднем каждый европеец производит почти 180 кг упаковочных отходов в год. По прогнозам экологов, к 2030 году объём упаковочных отходов в ЕС увеличится еще на 19%, в том числе на 46% станет больше пластиковой упаковки.