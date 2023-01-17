Названы самые пунктуальные авиакомпании мира в 2022 году

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Британская исследовательская компания OAG назвала самые пунктуальные авиакомпании мира.

Так, в рейтинге крупнейших авиакомпаний (это 20 перевозчиков с наибольшим числом рейсов в 2022 году) лидируют компании из Японии — All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines. Они совершили в срок, то есть с опозданием не более 15 минут, 88.8% и 88.1% рейсов соответственно.