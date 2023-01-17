Названы самые пунктуальные авиакомпании мира в 2022 году

Британская исследовательская компания OAG назвала самые пунктуальные авиакомпании мира.
Так, в рейтинге крупнейших авиакомпаний (это 20 перевозчиков с наибольшим числом рейсов в 2022 году) лидируют компании из Японии — All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines. Они совершили в срок, то есть с опозданием не более 15 минут, 88.8% и 88.1% рейсов соответственно.
Третье и четвёртое места заняли латиноамериканские авиакомпании LATAM Airlines (85%) и Azul Airlines (84.9%). Пятая строка принадлежит индийской IndiGo (83.5%).
Кроме того, в ТОП-10 входят американские авиаперевозчики — Delta Air Lines, Alaska Airlines, United Airlines, American Airlines и Spirit Airlines, пунктуальность которых составляет 73.2 — 81.8%.
Аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в области путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписания авиакомпаний и аэропортов.