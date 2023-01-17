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Названы самые пунктуальные авиакомпании мира в 2022 году

Фото pixabay.com

Британская исследовательская компания OAG назвала самые пунктуальные авиакомпании мира.

Так, в рейтинге крупнейших авиакомпаний (это 20 перевозчиков с наибольшим числом рейсов в 2022 году) лидируют компании из Японии — All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines. Они совершили в срок, то есть с опозданием не более 15 минут, 88.8% и 88.1% рейсов соответственно.

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Третье и четвёртое места заняли латиноамериканские авиакомпании LATAM Airlines (85%) и Azul Airlines (84.9%). Пятая строка принадлежит индийской IndiGo (83.5%).

Кроме того, в ТОП-10 входят американские авиаперевозчики — Delta Air Lines, Alaska Airlines, United Airlines, American Airlines и Spirit Airlines, пунктуальность которых составляет 73.2 — 81.8%.

Аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в области путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписания авиакомпаний и аэропортов.

tourister.ru

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