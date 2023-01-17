Россия перевела на боевое патрулирование мобильные комплексы ядерных ракет

Мобильные установки, вооруженные баллистическими ракетами «Тополь-М», которые способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров, покинули места дислокации в Тверской области и вышли на марш протяженностью до 100 км, цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минобороны.

В ходе маневров военным предстоит выполнить задачи по «рассредоточению агрегатов», смене полевых позиций и маскировке. «Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — заявили в Минобороны.

Вскоре после начала вторжения в Украину президент Владимир Путин объявил о переводе российских стратегических сил в «особый режим» боевого дежурства, а также пригрозил последствиями странам, которые решатся встать на его пути.

В декабре Путин сообщил, что Москва может отказаться от существовавшей с советских времен концепции ответно-встречного ядерного удара и заложить в ядерную доктрину возможность наносить превентивный удар, чтобы обезоружить противника.

Аналогичные принципы уже внесены в стратегические военные документы США, утверждал Путин, добавляя, что пока у Вашингтона нет гиперзвуковых ракет, которыми, по словам президента, уже обладает Россия.

Тогда же в декабре, выступая на совещании с членами совета по правам человека, Путин сообщил, что нанести ответный ядерный удар Россия может оказаться не способной.

Если Россия не применит ядерное оружие первой, то и второй «тоже не применит», сообщил Путин: «Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены».

После серии ядерных угроз, которые Путин лично озвучил завуалированно, а в агрессивной форме доверил озвучить замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву российское руководство получило серию предупреждений из США: в октябре — по закрытым каналам, а в ноябре — очно, на переговорах глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина.

Путину «объяснили, что использование ядерного оружия повлечет ответ и последствия несравнимого уровня», заявила 3 декабря замгоссекретаря Виктория Нуланд. Ответ на ядерную риторику Кремля, по ее словам, был «единым».