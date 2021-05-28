Парламент Дании дал согласие на делимитацию границ

Парламент Дании (Folketinget) своим решением поддержал соглашения о делимитации границ с Исландией и Норвегией, соответственно, в отношении государственных территорий к северу от Фарерских островов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз правительства Дании, министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод назвал новые соглашения яркими примерами международного сотрудничества. «Мы договорились о новой морской границе между тремя странами, сделав это мирно и в тесном сотрудничестве с нашими фарерскими, норвежскими и исландскими коллегами. Соглашения расширяют границы континентального шельфа к северу от Фарерских островов на территорию, эквивалентную датскому полуострову Ютландия», — заявил глава датского внешнеполитического ведомства.
Новые соглашения с Исландией и Норвегией расширяют границы континентального шельфа к северу от Фарерских островов приблизительно на 27000 квадратных километров, что в сравнении составляет больше половины территории Дании.
Для измерения морских зон используются так называемые базовые точки, которые обычно являются самой удаленной точкой на острове. Внутренние воды определяются с использованием как обычных исходных линий, так и прямых исходных линий в соответствии с Женевской конвенцией 1958 года и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
От внешних границ территориального моря начинается так называемая рыболовно-хозяйственная зона. Она простирается до 200 морских миль от побережья. Однако протяженность зоны защиты рыболовства в направлении Исландии, Норвегии и Соединенного Королевства, соответственно, регулируется двусторонними пограничными соглашениями.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государство обладает исключительными и суверенными правами на природные ресурсы морского дна, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые, а также на определенные живые ресурсы, такие как крабы и мидии. По новому соглашению, Фарерские острова взяли на себя эти сферы компетенции.