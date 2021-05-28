Парламент Дании дал согласие на делимитацию границ

Новые соглашения с Исландией и Норвегией расширяют границы континентального шельфа к северу от Фарерских островов приблизительно на 27000 квадратных километров, что в сравнении составляет больше половины территории Дании.

Для измерения морских зон используются так называемые базовые точки, которые обычно являются самой удаленной точкой на острове. Внутренние воды определяются с использованием как обычных исходных линий, так и прямых исходных линий в соответствии с Женевской конвенцией 1958 года и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

От внешних границ территориального моря начинается так называемая рыболовно-хозяйственная зона. Она простирается до 200 морских миль от побережья. Однако протяженность зоны защиты рыболовства в направлении Исландии, Норвегии и Соединенного Королевства, соответственно, регулируется двусторонними пограничными соглашениями.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государство обладает исключительными и суверенными правами на природные ресурсы морского дна, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые, а также на определенные живые ресурсы, такие как крабы и мидии. По новому соглашению, Фарерские острова взяли на себя эти сферы компетенции.