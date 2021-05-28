Хотя бы один вид пенсии получала треть жителей Литвы

В конце прошлого года хотя бы один вид пенсии в Литве получили 886 тыс. человек, или почти каждый третий житель страны (31,7%), свидетельствуют данные Департамента статистики.
За минувший год количество получателей пенсий сократилось на 13,9 тыс. (1,5%), говорится в сообщении.
Пенсию по старости в конце прошлого года получали 660,4 тыс. лиц, или четверть населения страны. На 1 тыс. жителей пришлось 236 получателей этих пенсий.
По предварительным данным, в прошлом году расходы на выплату пенсий, по сравнению с 2019 годом, выросли на 282 млн евро (на 8,2%) до 3,7 млрд евро. Доля этих расходов в соотношении с ВВП в прошлом году составила 7,6% – на 0,6 проц. пункта больше, чем в 2019 году.