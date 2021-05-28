Хотя бы один вид пенсии получала треть жителей Литвы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В конце прошлого года хотя бы один вид пенсии в Литве получили 886 тыс. человек, или почти каждый третий житель страны (31,7%), свидетельствуют данные Департамента статистики.

За минувший год количество получателей пенсий сократилось на 13,9 тыс. (1,5%), говорится в сообщении.