В ЕС решают, как по Беларуси ударить санкциями

«Я думаю, что ключевое слово — это поташ. Мы знаем, что Беларусь производит очень много поташа, это один из крупнейших поставщиков в мире, и я думаю, что Лукашенко будет очень больно, если нам удастся что-то сделать в этой области», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что ЕС следует рассмотреть возможность удара по нефтяному сектору.

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о возможных мерах по финансовым транзакциям, которые, по словам дипломатов, вероятно, будут включать предотвращение предоставления кредитов ЕС белорусским банкам.

Агентство ТАСС также сообщает, что на встрече обсуждалось введение санкций против поставок газа через Беларусь.

При этом Маас отметил, что эти санкции являются скорее «средне- и долгосрочной темой». Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что перед введением подобных санкций страны проведут тщательное обсуждение.

Справка: экспорт поташа — соли с высоким содержанием калия, используемого в удобрениях, — один из основных источников иностранной валюты для Беларуси. Государственная компания Беларуськалий заявляет, что она производит 20% мировых поставок.

Напомним, в ЕС заявили, что В ЕС заявили, что запустили новые санкции против Беларуси, однако еще не определены секторы, на которые они будут распространяться.

Как сообщалось, двумя днями ранее в ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Беларуси. В ответ Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь.