Минувший отопительный сезон в Литве — один из самых дешевых за десятилетие

Закончившийся отопительный сезон был одним из самых дешевых за последнее десятилетие, утверждает оператор биржи энергоресурсов Baltpool. Однако предварительные прогнозы показывают, что в следующем году цены могут быть выше.
Глава Отдела торговли Baltpool Вайдотас Йонутис говорит, что в прошлом году средневзвешенная цена мегаватт-часа отопления достигала 10,6 евро, а в позапрошлом году — 12,06 евро.
«Прошлый сезон был самым дешевым. Когда год назад мы говорили о том, что цена на биотопливо уже не может быть дешевле, оказалось, что все же может. Цена на биотопливо была самой низкой, соответственно и отопительный сезон был одним из самых дешевых за десятилетие», — сказал в четверг В. Йонутис на презентации обозрения Baltpool.
По его словам, самые низки цены были в Вильнюсском округе, где котельные используют самое дешевое топливо плохого качества.