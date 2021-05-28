Минувший отопительный сезон в Литве — один из самых дешевых за десятилетие

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Закончившийся отопительный сезон был одним из самых дешевых за последнее десятилетие, утверждает оператор биржи энергоресурсов Baltpool. Однако предварительные прогнозы показывают, что в следующем году цены могут быть выше.

Глава Отдела торговли Baltpool Вайдотас Йонутис говорит, что в прошлом году средневзвешенная цена мегаватт-часа отопления достигала 10,6 евро, а в позапрошлом году — 12,06 евро.