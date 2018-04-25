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Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Фотография: Эрик Пейнар, Рийгикогу

Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования, сообщает ТАСС. Прямая трансляция заседания велась на сайте Рийгикогу.

За рассматриваемый в первом чтении законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования проголосовали 32 депутата 101-местного парламента, против — 44 депутата.

Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года. Это, по мнению партии, помогло бы русскоязычным детям лучше интегрироваться в общество.

Однако партии правящей коалиции заявили, что не поддержат эту инициативу. В свою очередь накануне они внесли на рассмотрение Рийгикогу законопроект, обязывающий правительство разработать программу развития эстонского языка в 2021-2035 годах.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе «60/40», в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

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