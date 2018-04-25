default image
Обвиняемым в убийстве Е. Страздаускене предлагают пожизненное заключение

Подробнее...
default image
Земледельцы, протестующие в Брюсселе, просят помощи Г. Науседы в вопросе выплат

Подробнее...
default image
В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину

Подробнее...
default image
Сейм: пенсии в 2020 г. увеличатся еще на 3,5 евро

Подробнее...
default image
Польские экологи подали жалобу на разрешение Дании по СП-2

Подробнее...
default image
Предложение ЕС о возвращении фур не соответствует интересам Литвы

Подробнее...
default image
Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Подробнее...
default image
В Британии начались досрочные выборы парламента

Подробнее...
default image
Linava: из-за ужесточения требований ЕС потеряют работу тысячи водителей фур

Подробнее...
default image
США увеличили транш военной помощи Украине

Подробнее...
default image
Новый сценарий детских пособий: 60 евро и 100 евро в течение всего года

Подробнее...
default image
ЕС намерен обязать шоферов фур возвращаться каждые восемь недель

Подробнее...
default image
Китайцы помогут белорусам продавать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
В Евросоюзе меньше всего грабят в Венгрии

Подробнее...
default image
В сейме будет принято решение о налоге на недвижимость населения

Подробнее...
default image
Дания на 70% сократит вредные выбросы

Подробнее...
default image
Литовские фермеры протестуют в Брюсселе (видео)

Подробнее...
default image
Сельхозпалата Литвы: мы хотим, чтобы нас воспринимали как нормального партнера

Подробнее...
default image
Г.Науседа примет участие в саммите ЕС по изменению климата и бюджету

Подробнее...
default image
Саудовским женщинам разрешили заходить в рестораны вместе с мужчинами

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Фото из открытых источников

Парламент Израиля (Кнессет) решил провести парламентские выборы 2 марта 2020 года. Они станут третьими за год, передает Reuters

Отмечается, что парламент решил провести выборы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц не смогли создать новое коалиционное правительство. В Кнессете за утверждающий дату выборов закон проголосовали все присутствующие 94 депутата.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. По их итогам партия Бенни Ганца Кахоль-Лаван получила наибольшее количество мандатов – 33. Второе место заняла партия Нетаньяху Ликуд – 32 мандата. Ни одна из партий не смогла сформировать большинство – 61 из 120 мандатов.

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600