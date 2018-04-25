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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Предложение ЕС о возвращении фур не соответствует интересам Литвы

Представители литовского правительства говорят, что планы Евросоюза (ЕС) обязать автоперевозчиков возвращать фуры в свою страну как минимум каждые восемь недель не соответствует интересам Литвы.

«К сожалению, но предварительное соглашение об обязательном возвращении каждые восемь недель не соответствует ни интересам Литвы, ни интересам ближайших соседей, ни интересам всей Европы», – сказал для присланного BNS комментария вице-министр транспорта и коммуникаций Гитис Мажейка.

Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.

Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.

По данным BNS, достигнутое соглашение Финляндия представит в Брюсселе транспортным атташе государств-членов, а в следующую среду – послам.

Европарламентарии ранее предлагали обязать предприятия возвращать водителей домой каждые четыре недели, однако литовские перевозчики и правительство Литвы говорят, что для них неприемлем и срок, которые вдвое больше.

Дипломаты Литвы и других стран Центральной и Восточной Европы пытаются доказать, что возвращение фур будет только увеличивать загрязненность на дорогах и идет вразрез с амбициями Европы остановить изменения климата.

«Пока проигран только бой, а не война – еще есть и правовые, и переговорные возможности найти экономически обоснованное и щадящее для окружающей среды решение», – сказал вице-министр Г. Мажейка.

Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для перевозчиков западноевропейцы добиваются их вытеснения с рынка.

Против ужесточения правил также выступают правительства Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Болгарии, однако им не хватит голосов, чтобы заблокировать принятие решения.

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников. Такие страны, как Франция и Германия, говорят, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы, и это сопоставимо с «социальным демпингом».

Европарламентарий Аушра Мальдейкене в фейсбуке написала, что «ужесточение правил будет очень полезно для Литвы, потому что прекратит эксплуатацию и «пустые» прибыли».

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Альгис Авторы недавних комментариев
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Альгис

Как часто политические и экономические решения литовского руководства не соответствуют интересам Литвы! Что это? Геноцид?

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2019-12-12 13:53
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