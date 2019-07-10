Парламент Литвы узаконил регистрацию партий ЕС в стране

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Во вторник литовский парламент узаконил регистрацию общеевропейских политических партий в Литве. Ввести подобный порядок в государствах-членах обязывает законодательство Евросоюза.

За закон, который с октября позволит вносить европейские политические партии в Реестр юридических лиц, проголосовали 86 депутатов, ни одного не было против, четверо воздержались.

По сообщению министерства юстиции, после принятия сеймом этого закона и поправок к закону о Главной избирательной комиссии, будут созданы условия для того, чтобы, например, штаб-квартира одной из европейских политических партий находилась в Литве, если партия пожелает.

В Европейский реестр политических партий и политических фондов внесены 10 европейских политических партий, штаб-квартиры которых находятся в Бельгии, Голландии или Франции.

В некоторые панъевропейские политические партии входят и члены литовских политических партий. Например, членами Европейской народной партии являются представители Союза Отечества-Литовских христианских демократов, в Европейскую социалистическую партию входят представители Литовской социал-демократической партии.

Представивший проект депутат Гедиминас Киркилас утверждает, что после принятия закона панъевропейские партии могут получить больше возможностей пользоваться фондами, чем это дозволено литовским политическим партиям, поэтому следует рассмотреть поправки, чтобы уравнять эти условия.