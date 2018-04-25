Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120.

После успешного голосования перед зданием парламента Северной Македонии торжественно вывесили флаг НАТО.

Для вступления закона в силу необходимо, чтобы Испания ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Когда это произойдт, то Северная Македония станет 30 государством-членом НАТО.