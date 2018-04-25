Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120.
После успешного голосования перед зданием парламента Северной Македонии торжественно вывесили флаг НАТО.
Для вступления закона в силу необходимо, чтобы Испания ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.
Когда это произойдт, то Северная Македония станет 30 государством-членом НАТО.
Напомним, в феврале 2019 года представитель Македонии и послы 29 государств НАТО подписали протокол о вступлении этой страны в Альянс. Церемония прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.korrespondent.net
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