default image
Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы ложится на бывшее руководство

Подробнее...
default image
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа "Балтийским путем"

Подробнее...
default image
Украина планирует создать агентство по "преодолению последствий вооруженной агрессии РФ"

Подробнее...
default image
В Беларуси предлагают создать свой аналог Euronews

Подробнее...
default image
Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Подробнее...
default image
Для США важно, чтобы Литва внедряя 5G учитывала угрозы от Китая

Подробнее...
default image
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Подробнее...
default image
США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

Подробнее...
default image
Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Подробнее...
default image
Пентагон запросил более $23 млрд на финансирование военной разведки

Подробнее...
default image
Г.Науседа сомневается, что на следующей неделе удастся договориться о бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Сеть финансовых услуг покрывает почти всю Литву

Подробнее...
default image
Джонсон намерен провести "транспортную революцию" в Великобритании

Подробнее...
default image
В рассматриваемый судом спор о "Доме Москвы" вовлечен и ДГБ

Подробнее...
default image
В Испании перерывы на кофе и курение не будут засчитывать в рабочее время

Подробнее...
default image
Швейцария самая дорогая страна мира

Подробнее...
default image
Maxima утилизировала 160 тонн мяса, понесла 0,5 млн евро убытков

Подробнее...
default image
Pepco в этом году планирует расширение во всех Балтийских странах

Подробнее...
default image
Десять крупных городов призвали власти ЕС отрегулировать работу Airbnb

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За законопроект о ратификации Североатлантического договора проголосовали 114 депутатов из 120.

После успешного голосования перед зданием парламента Северной Македонии торжественно вывесили флаг НАТО.

Для вступления закона в силу необходимо, чтобы Испания ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Когда это произойдт, то Северная Македония станет 30 государством-членом НАТО.

реклама

Напомним, в феврале 2019 года представитель Македонии и послы 29 государств НАТО подписали протокол о вступлении этой страны в Альянс. Церемония прошла в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600