В Беларуси предлагают создать свой аналог Euronews

Руководители государственных СМИ предлагают президенту республики Александру Лукашенко создать в стране свой аналог телеканала Euronews.

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию», — сказал Лукашенко на совещании с руководителями государственных СМИ во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

По мнению президента, люди очень заняты, чтобы слушать длительные вечерние итоговые передачи и хотят в течение дня получить главную информацию.

Лукашенко отметил, что и сам часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. «Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — добавил он.