Партии Литвы получат дотации на сумму более 2,7 млн евро

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В пятницу Главная избирательная комиссия (ГИК) распределит между партиями дотации за первое полугодие — более 2,7 млн. евро.

«За первое полугодие мы раздадим 2,751 млн евро, установим что на одного избирателя финансовый коэффициент первой половины 2021 года составит 0,59 евро», — сообщила BNS председатель ЦИК Лаура Матийошайтите.

Самый крупную дотацию получит правящий Союз Отечества — Христианские демократы Литвы — более 812 тыс. евро, оппозиционный Союз крестьян и зеленых Литвы — более 518 тыс.

Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы получит более 399 тыс. евро, правящее Либеральное движение — более 239 тыс. евро, оппозиционная Партия труда — более 226 тыс., правящая Партия свободы получит более 149 тыс евро.

Избирательная Акция поляков Литвы — Союз христианских семей, которая не преодолела баръер последних выборов в Сейм, но имеет своих представителей, избранных по одномандатным округам, получит более 147 тыс евро, Литовская социал-демократическая рабочая партия — почти 99 тыс. Партия «Свобода и справедливость» — более 81 тыс евро.

Дотацию также получит Центристская партия — народников— более 77 тыс. евро.

Дотации партиям распределяются в соответствии с количеством голосов, полученных ими на последних выборах в Европейский парламент, органы местного самоуправления и Сейм. Дотации получают партии, набравшие на этих выборах не менее 2% голосов всех избирателей.

Деньги партиям выплачиваются дважды в год, до 15 апреля и 15 ноября каждого года

Информация ЛК по сообщению BNS.