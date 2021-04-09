Новости для путешественников: в аэропорту Паланги начали делать тесты на COVID-19

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Утром 9 апреля рядом с Палангским аэропортом специализированная компания начала предоставлять услуги по тестированию на COVID-19. В расположенной у пассажирского терминала приморского аэропорта компании лабораторных исследований «Rezus.lt» платные услуги по тестированию будут оказываться подстраиваясь под график авиарейсов (также и по выходным).

Напоминается, что если Вы хотите сдать тест именно в аэропорту, надо еще до прибытия или отправки на самолете пройти регистрацию на интернет-сайте www.rezus.lt (зарегистрироваться можно и по указанному телефону), прибыть к пункту тестирования минимум за 5 минут до назначенного времени визита, иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Мы уже можем смело утверждать, что люди доверяют нашим услугам, ценят удобство и возвращаются к нам для прохождения теста не только, когда уезжают за рубеж, но и когда возвращаются оттуда. До сих пор мы не могли предложить своим клиентам услуги в Клайпедском регионе, поэтому, начав работу в Палангском аэропорту, мы предоставим возможность пройти тест на COVID-19 не только всем путешественникам, но и тем, кто живет и работает в этой местности», — говорит директор «Rezus.lt» президент ассоциации учреждений диагностики и лечения Дайва Казлаускене /Daiva Kazlauskienė/.

Перед авиарейсом надо приехать пораньше

Аэропорты Литвы напоминают, что с применением порядка проверки дополнительных документов и справок о здоровье, процессы в аэропортах могут длиться дольше нежели перед пандемией.

Пассажиров просят оценить, сколько потребуется времени для проведения теста и получения результата, тогда добавить планируемое время исследования к обычным рекомендациям касательно времени прибытия. В аэропорт рекомендуется приезжать, когда до рейса остается более 2 часов.

Также всем пассажирам рекомендуется поинтересоваться о новейших требованиях для прибывающих в определенные страны. Советуется проверить источники информации официальных институций другой страны, если есть необходимость – поговорить с представителями авиакомпании, у которой куплен билет.

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