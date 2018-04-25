PARTIJA LIETUVA – VISŲ ПАРТИЯ “ЛИТВА – ДЛЯ ВСЕХ”

Список № 11
Предвыборная программа партии
2020 год — 30-я годовщина восстановления независимости Литвы. Мы — европейское государство, защищенное от внешних угроз, но одолеваемая внутренними угрозами — это бедность, социальный разрыв людей и регионов. В истории эти тридцать лет назовут годами неосуществленных ожиданий, когда вместо социальной рыночной экономики мы создали олигархический капитализм, вместо полной демократии — демократию не для всех и не везде.
Наши самые важные цели — это справедливая, образованная, развивающаяся и инновационная Литва.
Граждане дают полномочия всем властям Литвы. Граждане должны иметь право отзыва своего мандата, предоставленного власти. Мы закрепим процедуру отзыва Сейма на референдуме.
Проведем ревизию привилегий политиков и государственных чиновников. Порядочной власти не нужны привилегии.
Процветание начинается с права на работу и права на справедливую заработную плату. Мы остановим рост безработицы, которая почти вдвое выше, чем в Европейском союзе (ЕС).
В 2024 году средняя заработная плата должна достичь 80 % средней зарплаты по ЕС, которая сейчас составляет 59%. Это стало бы первым препятствием для эмиграции.
Около 670 000 пенсионеров имеют право на достойную старость. Расходы на пенсии должны вырасти с 7 до 10 % от ВВП и достичь 80% среднего расхода по ЕС.
Для обеспечения большего равенства доходов необходимо согласовать реальные прогрессивные налоги на прибыль, а не просто имитировать их.
Детям и молодежи — равные возможности для развития творческих способностей и для получения образования на всех уровнях.
Разрыв между регионами Литвы слишком велик. Не только Вильнюс заслуживает хорошей жизни.
Мы, беспартийные разных профессий, готовы вернуть Литве ответственную власть и достойную политику. Наша политика будет не с олигархическим лицом, а политикой с человеческим лицом или политикой людей и для людей.
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!
Список кандидатов
1 Algis KRUPAVIČIUS
2 Valdemaras CHOMIČIUS
3 Raimundas MATULIS
4 Rūta JANUTIENĖ
5 Rimas ANDRIKIS
6 Andrius NIKITINAS
7 Antanas NAVAKAUSKAS
8 Valdas VASILIAUSKAS
9 Joana BIKULČIENĖ
10 Justinas SARTAUSKAS
11 Jūratė ZABIELAITĖ
12 Viktoras GERULAITIS
13 Adas DARINSKAS
14 Algimantas BELZUS
15 Mindaugas ŽILYS
16 Ramunė MERECKIENĖ
17 Remigijus AČAS
18 Rūtenis PAULAUSKAS
20 Steponas BABRAUSKAS
21 Juozas PETRONIS
22 Gediminas DAVULIS
23 Raimundas JAKUTIS
24 Saulius ARLAUSKAS
25 Donata GRIGIENĖ
26 Gintaras ŽILINSKAS
27 Aurimas ZAREMBA
28 Justinas ŠMULKŠTYS
29 Jurandas ALTUCHOVAS
30 Monika ZIKYTĖ
31 Eugenija NEVERDAUSKIENĖ
32 Rasa KAIRIENĖ
33 Aida URBUTIENĖ
34 Agnė KONČIŪTĖ
35 Ričardas MURAŠKAUSKAS
36 Tomas ZEDERŠTREMAS
37 Vytautas VILUCKIS
39 Juozas MURAUSKAS
41 Aista KURAITĖ-VOLBEKIENĖ
42 Ąžuolas RAŠKEVIČIUS
43 Darius STAUGAITIS
44 Remigijus JAKUBAUSKAS
45 Ineta SAKAVICKIENĖ
46 Giedrius GRIŠKEVIČIUS
47 Povilas TAMULYNAS
48 Laima VELIČKIENĖ
49 Artūras JOMANTAS
50 Daiva GUDZINEVIČIENĖ
51 Tomas PAČĖSAS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики