PARTIJA LIETUVA – VISŲ ПАРТИЯ “ЛИТВА – ДЛЯ ВСЕХ”

Список № 11

Предвыборная программа партии

2020 год — 30-я годовщина восстановления независимости Литвы. Мы — европейское государство, защищенное от внешних угроз, но одолеваемая внутренними угрозами — это бедность, социальный разрыв людей и регионов. В истории эти тридцать лет назовут годами неосуществленных ожиданий, когда вместо социальной рыночной экономики мы создали олигархический капитализм, вместо полной демократии — демократию не для всех и не везде.

Наши самые важные цели — это справедливая, образованная, развивающаяся и инновационная Литва.

Граждане дают полномочия всем властям Литвы. Граждане должны иметь право отзыва своего мандата, предоставленного власти. Мы закрепим процедуру отзыва Сейма на референдуме.

Проведем ревизию привилегий политиков и государственных чиновников. Порядочной власти не нужны привилегии.

Процветание начинается с права на работу и права на справедливую заработную плату. Мы остановим рост безработицы, которая почти вдвое выше, чем в Европейском союзе (ЕС).

В 2024 году средняя заработная плата должна достичь 80 % средней зарплаты по ЕС, которая сейчас составляет 59%. Это стало бы первым препятствием для эмиграции.

Около 670 000 пенсионеров имеют право на достойную старость. Расходы на пенсии должны вырасти с 7 до 10 % от ВВП и достичь 80% среднего расхода по ЕС.

Для обеспечения большего равенства доходов необходимо согласовать реальные прогрессивные налоги на прибыль, а не просто имитировать их.

Детям и молодежи — равные возможности для развития творческих способностей и для получения образования на всех уровнях.

Разрыв между регионами Литвы слишком велик. Не только Вильнюс заслуживает хорошей жизни.

Мы, беспартийные разных профессий, готовы вернуть Литве ответственную власть и достойную политику. Наша политика будет не с олигархическим лицом, а политикой с человеческим лицом или политикой людей и для людей.

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

Список кандидатов

1 Algis KRUPAVIČIUS

2 Valdemaras CHOMIČIUS

3 Raimundas MATULIS

4 Rūta JANUTIENĖ

5 Rimas ANDRIKIS

6 Andrius NIKITINAS

7 Antanas NAVAKAUSKAS

8 Valdas VASILIAUSKAS

9 Joana BIKULČIENĖ

10 Justinas SARTAUSKAS

11 Jūratė ZABIELAITĖ

12 Viktoras GERULAITIS

13 Adas DARINSKAS

14 Algimantas BELZUS

15 Mindaugas ŽILYS

16 Ramunė MERECKIENĖ

17 Remigijus AČAS

18 Rūtenis PAULAUSKAS

20 Steponas BABRAUSKAS

21 Juozas PETRONIS

22 Gediminas DAVULIS

23 Raimundas JAKUTIS

24 Saulius ARLAUSKAS

25 Donata GRIGIENĖ

26 Gintaras ŽILINSKAS

27 Aurimas ZAREMBA

28 Justinas ŠMULKŠTYS

29 Jurandas ALTUCHOVAS

30 Monika ZIKYTĖ

31 Eugenija NEVERDAUSKIENĖ

32 Rasa KAIRIENĖ

33 Aida URBUTIENĖ

34 Agnė KONČIŪTĖ

35 Ričardas MURAŠKAUSKAS

36 Tomas ZEDERŠTREMAS

37 Vytautas VILUCKIS

39 Juozas MURAUSKAS

41 Aista KURAITĖ-VOLBEKIENĖ

42 Ąžuolas RAŠKEVIČIUS

43 Darius STAUGAITIS

44 Remigijus JAKUBAUSKAS

45 Ineta SAKAVICKIENĖ

46 Giedrius GRIŠKEVIČIUS

47 Povilas TAMULYNAS

48 Laima VELIČKIENĖ

49 Artūras JOMANTAS

50 Daiva GUDZINEVIČIENĖ

51 Tomas PAČĖSAS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики