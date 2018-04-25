default image
В ЕС подтвердили продление санкций против России

Подробнее...
default image
У юристов сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Подробнее...
default image
В планы борьбы с климатическими изменениями Литва пытается включить месседж о БелАЭС

Подробнее...
default image
Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии

Подробнее...
default image
Производство электроэнергии: реальность и перспективы

Подробнее...
default image
В Исландии намело снега по крыши домов

Подробнее...
default image
К бабушке … за сигаретами

Подробнее...
default image
Ирландский паспорт в десятке лучших

Подробнее...
default image
Инфляция растет за счет подорожания услуг

Подробнее...
default image
Новое требование: продал или купил – задекларируй

Подробнее...
default image
Компания Utenos trikotazas учредила предприятие в Латвии

Подробнее...
default image
Индия — самая опасная страна для женщин в мире

Подробнее...
default image
Бюджет – в угоду всем

Подробнее...
default image
«Интеллектуальная интервенция» в парламент

Подробнее...
default image
Коммунальная реформа

Подробнее...
default image
В Литве - электронная система декларирования ДТП

Подробнее...
default image
«Мой город – Висагинас»

Подробнее...
default image
В Литве со следующего года меняется призывной возраст

Подробнее...
default image
Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии

Photo by thedescrier on Trendhype / CC BY

По итогам выборов, Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин. Об этом свидетельствуют данные опросов избирателей, обнародованные телеканалом Sky News 12 декабря.

Согласно результатам экзит-поллов, тори получают 368 мест в парламенте, Лейбористская партия Джереми Корбина − 191 место. 

Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, а Либеральные демократы − на 13. Зеленые получат лишь одно место, а остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам необходимо получить как минимум 326 мест. 

Если данные единого экзитпола подтвердятся, тори получат возможность принимать нужные им законопроекты, и тогда, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, страна выйдет из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, 12 декабря в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600