В Исландии намело снега по крыши домов

Мощный циклон 10 декабря обрушился на Исландию. Больше всего пострадали районы в ее северной части. Здесь скорость ветра достигала 137 км/ч, а одноэтажные дома в некоторых населенных пунктах замело буквально по крыши.

Многие здания были повреждены. За вторник и ночь среды спасатели получили около 600 вызовов, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал RÚV.

Возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Здания не отапливаются, невозможно приготовить еду. За пределами населенных пунктов были закрыты практически все дороги. Красный Крест открыл для жителей пункты временного размещения в Дальвике и Хваммстанги.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Дальвике, Сиглюфьордюре и Олафсфьордюре. В Дальвик прибыло самое большое судно береговой охраны страны, его пытаются задействовать в качестве электростанции.

На Эйяфьорде спасатели ищут пропавшего без вести подростка, который помогал фермеру наладить подачу электричества от собственной небольшой гидроэлектростанции и упал в реку. Пока поиски, в которых задействовано большое количество людей, ни к чему не привели.

В настоящее время погодные условия улучшились. Дорожные службы смогли расчистить основные трассы.